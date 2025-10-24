Ultime News

24 Ott 2025 Troppe evasioni, va in carcere. E'
Indagato per stalking su otto donne
24 Ott 2025 All’Associazione La Città dell’Uomo
un mezzo per la mobilità garantita
24 Ott 2025 Il convegno SIOH Lombardia
fa tappa al Cr2 Sinapsi
24 Ott 2025 Lo sviluppo agroalimentare unisce
Cremona, Mantova, Lodi e Brescia
24 Ott 2025 Commemorati i fratelli Di Dio
"Resistenza non può essere divisiva"
Video Pillole

Un software predice le varianti del Covid

ROMA (ITALPRESS) – La pandemia di COVID-19 è un problema sanitario ad oggi ristretto fondamentalmente ai pazienti immunocompromessi. Per predire le varianti di SARS – CoV – 2 alle quali adattare i nuovi vaccini e gli anticorpi monoclonali un gruppo di ricercatori dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana, del Politecnico di Milano e dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma, ha sviluppato un software basato sul fenomeno biologico dell’evoluzione convergente.

sat/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...