Ultime News

Video Pillole

Urso “Sulle regole del Green Deal finalmente prevale la ragione”

ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente prevale la ragione. Mi auguro che anche Spagna e Francia facciano con noi, come stanno facendo Germania e altri Paesi europei, perché è il momento della decisione. E’ il momento di rivedere in maniera radicale le regole del Green deal coniugando al meglio lo sviluppo industriale e sociale del continente con la sostenibilità ambientale.” Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza stampa di lancio degli “Stati Generali dello Spazio”. “Finalmente prevale la ragione – ribadisce -, prevale il pragmatismo, la flessibilità, la concretezza e la visione del governo italiano”. xb1/trl/mca3

