Ultime News

24 Ott 2025 Truffato e preso in giro. "Non
ritiro la querela neanche morto"
24 Ott 2025 In via Solferino già arrivati
i primi addobbi di Natale
24 Ott 2025 Borghi in tribunale. "Diffamato, la
mia vita professionale immacolata"
24 Ott 2025 Indagato per stalking su 8 donne
viola i domiciliari: va in carcere
24 Ott 2025 All’Associazione La Città dell’Uomo
un mezzo per la mobilità garantita
Nazionali

Vaccini, igienista Calabrò: “Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza”

(Adnkronos) – “Vaccinare gli adulti e gli anziani contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) non solo riduce i costi sanitari diretti, ma rappresenta anche uno strumento concreto di contrasto all’antimicrobico-resistenza (Amr)”. Lo ha detto Giovanna Elisa Calabrò, professoressa di Igiene e sanità pubblica all’università di Cassino e del Lazio Meridionale, oggi a Bologna nel corso del 58esimo Congresso nazionale Siti-Società italiana di igiene. Calabrò ha ricordato che il gruppo di ricerca da lei coordinato ha già pubblicato una valutazione di Health technology assessment (Hta) sul vaccino anti-Rsv adiuvato ricombinante per l’adulto, con risultati “molto significativi in termini di casi evitati e di impatto economico positivo sul sistema sanitario”. 

La vaccinazione “nella popolazione adulta fragile – sottolinea la specialista – non può essere valutata solo per il suo effetto clinico diretto, ma anche per il suo valore sociale complessivo. Ridurre l’uso inappropriato di antibiotici significa contribuire alla lotta globale contro l’antibiotico-resistenza”. Per Calabrò, “ogni dose somministrata è anche un passo avanti verso un uso più sostenibile delle risorse sanitarie e un modello di prevenzione integrata”.   

