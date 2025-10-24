Ultime News

Cronaca

Spiccano le doti timbriche del violino Girolamo II Amati 1670, suonato dall’educatrice musicale britannica Helen Brunner che lo ha affidato al Museo del Violino di Cremona, in un prestito temporaneo che rappresenta per il pubblico generalista e per gli esperti del settore un’opportunità preziosa di conoscenza. La presentazione giovedì nell’Auditorium Giovanni Arvedi, alla presenza di numerosi liutai attivi nella città del Torrazzo.

Annoverato fra i grandi Maestri della scuola classica cremonese, Girolamo II raccolse l’eredità del padre Nicolò traghettando la bottega Amati negli ultimi anni di attività; era contemporaneo di Antonio Stradivari.

Il violino Brunner fu costruito Girolamo II sul modello piccolo degli Amati e testimonia, oltre al virtuosismo tecnico del suo artefice, la personale concezione stilistica, in particolare nella costruzione dei bordi e la risoluzione del filetto.

Ora lo strumento è esposto a Palazzo dell’Arte e verrà suonato in diverse audizioni durante tutto il periodo di prestito, inoltre sarà oggetto di studio e ricerca. Già nel fine settimana sono in programma momenti musicali in sala, con i recital solistici della violinista Lena Yokoyama sabato e domenica a mezzogiorno.

Il servizio di Federica Priori

