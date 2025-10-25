A Milano Iqos Curious X e Seletti presentano ‘Sensorium Worlds’

(Adnkronos) – Negli spazi del Pirelli Hangar Bicocca di Milano si è svolto l’atto conclusivo della collaborazione tra Iqos Curious X di Philip Morris Italia e il marchio di design italiano Seletti. Intitolata ‘Sensorium Worlds’, l’installazione immersiva ha celebrato, come già accaduto con ‘Sensorium Piazza’ all’ultima Milano Design Week, la curiosità come fuoco propulsore di creatività e innovazione. Parte del progetto globale di Iqos Curious X, pensato per offrire esperienze stimolanti alla crescente community di utilizzatori adulti del dispositivo a tabacco riscaldato, ‘Sensorium Worlds’ è un progetto multimediale in cui arte, tecnologia e immaginazione si contaminano per ridefinire le modalità di interazione e percezione.

Per lo sviluppo del concept, venti artisti internazionali hanno preso parte al workshop Curious Minds, tenutosi a giugno nella fabbrica Seletti di Cicognara, a Parma, dando forma a un’esperienza capace di trasformare gli stereotipi e aprire nuove prospettive espressive. Con una suggestiva proiezione all’interno del Pirelli Hangar Bicocca, il risultato del lavoro del team di creativi è stato presentato in anteprima ai partecipanti all’evento: la trasformazione dell’iconica installazione in una tela digitale ha così offerto un potente impatto visivo e creato un’atmosfera unica.

“La curiosità è quella forza che ci spinge a evolverci e a generare cambiamenti positivi. È l’energia che ci porta a cercare esperienze migliori, prospettive nuove, a ispirare chi ci circonda e a mettere in discussione lo status quo – spiega Stefano Volpetti, chief consumer officer e presidente dei prodotti Smoke-free di Philip Morris International – L’approccio dirompente di Seletti al design, la sua ricerca costante e l’originalità rispecchiano il nostro impegno verso il progresso”, lo stesso progresso che anima Iqos, alternativa senza combustione alle tradizionali sigarette “scelto da oltre 34 milioni di consumatori adulti nel mondo dal lancio nel 2014”.

Nel corso della serata ‘Sensorium Worlds’, Iqos Curious X e Seletti hanno svelato in anteprima mondiale la limited edition ‘Iqos Iluma i x Seletti’, che unisce design e tecnologia in un oggetto simbolo di innovazione e creatività. “Dal nostro punto di vista, il processo creativo è stato ricco di idee ed entusiasmo. È stato un privilegio riunirsi e confrontarsi con un gruppo di artisti multidisciplinari provenienti da tutto il mondo”, ha spiegato Stefano Seletti, direttore creativo e amministratore delegato di Seletti.

Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, ha sottolineato: “Questa serata non rappresenta soltanto un evento unico, ma è anche l’occasione per celebrare il nostro percorso per rendere le sigarette un oggetto da museo. Oggi possiamo vedere concretamente questo cambiamento anche nelle strade italiane, dove oltre due milioni di adulti hanno scelto i nostri prodotti senza combustione”.

Con ‘Sensorium Worlds’, Iqos continua il proprio percorso come alternativa per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, promuovendo un dialogo tra arte, tecnologia e trasformazione culturale.