Addio a Silvia Signorelli, storico ufficio stampa dei teatri romani

(Adnkronos) – E’ morta a Roma, dopo aver combattuto per anni, coraggiosamente contro la malattia, Silvia Signorelli, storico ufficio stampa di alcuni tra i maggiori teatri della Capitale (Brancaccio, Sala Umberto), alla guida della Sisi Comunication. L’annuncio in un post pubblicato su Instagram della sua società di comunicazione.  

 

 

Scrivono i colleghi: “Carissimi amici, questa è senza dubbio la comunicazione più dolorosa, quella che abbiamo sperato di non dover dare mai. Oggi ci ha lasciati la nostra Silvia. Non è solo il mondo del teatro a perdere qualcosa, ma tutti noi. Ciò che però Silvia ci ha donato, negli anni trascorsi al suo fianco, rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi”.  

