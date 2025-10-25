Ballando con le stelle, stasera 25 ottobre: Maria Esposito ballerina per una notte

(Adnkronos) – Torna Ballando con le stelle e arriva la prima eliminazione oggi? Il dance show condotto da Milly Carlucci va in onda su Rai 1 alle 21.30 stasera, sabato 25 ottobre, per un’altra serata all’insegna della sfida e della competizione, con il consueto confronto tra concorrenti e giuria sulla scia delle scintille viste finora: in primis da un lato Barbara D’Urso, dall’altro Selvaggia Lucarelli.

Ballerina per una notte della quinta puntata sarà Maria Esposito. L’attrice, dopo il grande successo di ‘Mare Fuori’, promuoverà il film che è presentato al festival del Cinema di Roma ‘io sono Rosa Ricci’ lo spin off di Mare fuori. Esposito scenderà in pista per una esibizione spettacolare, un mix di pase doble e flamenco con Luca Urso, ballerino di fama internazionale, nonché marito di Alessandra Tripoli.

Tornando alla gara, la puntata scorsa è stata vinta dalla coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, che quindi parte con 10 punti, seguita da quella composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

Dopo settimane di interminabili prove, queste le coppie che scenderanno in pista sabato 25 ottobre: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza. Molte le prove che le tredici coppie in gara affrontano ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma dovranno anche sottoporsi a delle prove a sorpresa che saranno valutate dalla giuria di esperti e da quella popolare.

I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la quinta puntata hanno realizzato coreografie ancora più difficili, per conquistare i telespettatori e la giuria in studio capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Come di consueto, al fianco di Rossella Erra ci sono Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di ‘Tribuni del popolo’. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Come sempre, sarà presente anche Alberto Matano, conduttore di ‘La Vita in Diretta’.