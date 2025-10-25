Ultime News

25 Ott 2025 Rinnovata la sede di AIMA Cremona
Porte aperte all'Alzheimer Caffè
25 Ott 2025 Confcommercio Cremona
onora le sue aziende storiche
25 Ott 2025 Stanotte torna l'ora solare: così
si abituano fisico e mente
25 Ott 2025 Anni di vessazioni: braccialetto
elettronico per marito violento
25 Ott 2025 "Ritira la denuncia o te la faccio
pagare": 33enne in carcere
Nazionali

Bracciante agricolo muore nelle campagne di Licata travolto da un autocarro

(Adnkronos) – Ancora un infortunio mortale sul lavoro. E’ accaduto nelle campagne di Licata (Agrigento) dove è morto un bracciante agricolo di 67 anni, di origine romena e residente a Licata. L’uomo è stato travolto da un autocarro all’interno di un fondo agricolo nelle campagne licatesi. Il conducente del mezzo, un immigrato di 25 anni, durante una manovra non si sarebbe accorto del collega e lo avrebbe investito. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro del corpo e del veicolo.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...