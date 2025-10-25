Ultime News

25 Ott 2025 Anni di vessazioni: braccialetto
elettronico per marito violento
25 Ott 2025 "Ritira la denuncia o te la faccio
pagare": 33enne in carcere
25 Ott 2025 Cremonese, contro l’Atalanta
un match ostico e stimolante
25 Ott 2025 Cà de Mari, inaugurata nuova
sede del centro diurno disabili
25 Ott 2025 Decoro e sicurezza: in piazza
Stradivari i nuovi pilomat
Nazionali

Cade dal muro del Pantheon, morto turista giapponese

(Adnkronos) – Un turista giapponese è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. E’ successo intorno alle 21.50. La vittima, un uomo di circa 70 anni, è caduto da un’altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco che per entrare hanno forzato il cancello d’ingresso all’esterno del Pantheon trovando l’uomo ormai già morto. Presenti anche le forze dell’ordine e la polizia di Roma Capitale. 

