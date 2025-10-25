Ultime News

25 Ott 2025 Onore ai Caduti
La cerimonia al Cimitero
25 Ott 2025 Ugo Tognazzi raccontato dai figli
il libro presentato a Castelverde
25 Ott 2025 Verso gli 80 anni della Repubblica
Gli articoli 2 e 3 della Costituzione
25 Ott 2025 Inaugurata palestra a San Felice
I lavori erano iniziati 6 anni fa
25 Ott 2025 Alimentazione per la longevità
Convegno e tavola rotonda in Cattolica
Nazionali

Conte gli dice qualcosa, Lautaro Martinez reagisce: rissa sfiorata in Napoli-Inter

(Adnkronos) –
Tensione in Napoli-Inter. Durante il secondo tempo del big match del Maradona di oggi, sabato 25 ottobre, c’è stato un acceso botta e risposta tra l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez e l’allenatore azzurro Antonio Conte. I due si sono presi, arrivando quasi alle mani, dopo il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, che ha riaperto la partita. 

Conte, che ha anche allenato Lautaro durante i suoi anni in nerazzurro, ha detto qualcosa all’attaccante argentino, transitato dalle parti della panchina del Napoli. Immediata la reazione di Martinez, che ha acceso un parapiglia tra le due panchine, sedato dall’intervento dell’arbitro. I due si sono continuati a punzecchiare anche a distanza, con il capitano dell’Inter che ha fatto il segno del ‘parla, parla’ con la mano verso Conte. 

 


