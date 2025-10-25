Cronaca
Decoro e sicurezza: in piazza
Stradivari i nuovi pilomat
Stop al parcheggio indiscriminato in centro storico. Con l’installazione dei “pilomat” in piazza Stradivari, l’amministrazione comunale rafforza le azioni per il decoro urbano e per la sicurezza dei pedoni.
Le immagini, postate dall’assessore Luca Zanacchi sui social, mostrano solo la piazza dove si svolge il mercato e i principali eventi cittadini, ma molti altri sono i punti della città interessati.
Le barriere sono comparse anche in via Jacini, nel tratto pedonale di fronte all’ingresso della Beata Vergine, in questo caso per tutelare l’utenza scolastica, uno degli obiettivi dichiarati dall’amministrazione ai fini della mobilità sostenibile.
