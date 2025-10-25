Ultime News

25 Ott 2025 Decoro e sicurezza: in piazza
Stradivari i nuovi pilomat
25 Ott 2025 Commercio, in provincia 1,5 mq
per abitante e 6 comuni senza negozi
24 Ott 2025 Truffato e preso in giro. "Non
ritiro la querela neanche morto"
24 Ott 2025 In via Solferino già arrivati
i primi addobbi di Natale
24 Ott 2025 Borghi in tribunale. "Diffamato, la
mia vita professionale immacolata"
Stop al parcheggio indiscriminato in centro storico. Con l’installazione dei “pilomat” in piazza Stradivari, l’amministrazione comunale rafforza le azioni per il decoro urbano e per la sicurezza dei pedoni. 

Le immagini, postate dall’assessore Luca Zanacchi sui social, mostrano solo la piazza dove si svolge il mercato e i principali eventi cittadini, ma molti altri sono i punti della città interessati.

Le barriere sono comparse anche in via Jacini, nel tratto pedonale di fronte all’ingresso della Beata Vergine, in questo caso per tutelare l’utenza scolastica, uno degli obiettivi dichiarati dall’amministrazione ai fini della mobilità sostenibile.

 

