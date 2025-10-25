Ultime News

25 Ott 2025 Onore ai Caduti
La cerimonia al Cimitero
25 Ott 2025 Ugo Tognazzi raccontato dai figli
il libro presentato a Castelverde
25 Ott 2025 Verso gli 80 anni della Repubblica
Gli articoli 2 e 3 della Costituzione
25 Ott 2025 Inaugurata palestra a San Felice
I lavori erano iniziati 6 anni fa
25 Ott 2025 Alimentazione per la longevità
Convegno e tavola rotonda in Cattolica
Nazionali

Elezioni regionali Puglia, comitato Lobuono: “Liste sono 4, non ammessa Forza Italia a Foggia”

(Adnkronos) – La lista presentata nella circoscrizione di Foggia da Forza Italia per le elezioni regionali in Puglia (23 e 24 novembre) “è stata dichiarata non valida”. Lo riferisce il comitato di Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. “Il partito ha già provveduto a controdedurre e lunedì mattina ci sarà un chiarimento con la Commissione elettorale circoscrizionale”, viene spiegato.  

Inoltre si precisa che “le liste che sostengono il candidato presidente del centrodestra, Luigi Lobuono sono quattro: “Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Puglia, Noi Moderati”. Infatti la lista “‘La Puglia con noi’ è stata attinta dal provvedimento di annullamento”. Sulla sesta lista, Italia Liberale, vengono preannunciati aggiornamenti.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...