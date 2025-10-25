Ultime News

25 Ott 2025 Alimentazione per la longevità
Convegno e tavola rotonda in Cattolica
25 Ott 2025 Enrico Berlinguer, mostra
documentaria a cura del Pd
25 Ott 2025 A"24 minuti" la manovra di bilancio
spiegata dall'esperto su CR1
25 Ott 2025 Giovani e devianze: al Torriani
incontro genitori-istituzioni
25 Ott 2025 Ubriaco, provocò incidente
via l'auto e la patente
Video Pillole

Inaugurato svincolo di Brancaccio, Schifani “No polemiche ma fatti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non è merito del sottoscritto, è merito di tanti impegni: la Regione in passato ha fatto la propria parte, adesso lo fa con Comune di Palermo e Anas. L’importante è fare sinergia e dare risposte ai cittadini. A me interessa fare non polemiche ma fatti, è quello che stiamo cercando di fare in questi anni di governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione dello svincolo autostradale Brancaccio. a Palermo.

