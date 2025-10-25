Inaugurazione svincolo Brancaccio, Lagalla “Messa la parola fine

PALERMO (ITALPRESS) – “Questo svincolo viene concepito in un altro secolo e viene realizzato sicuramente in modo tardivo rispetto ai tempi europei, però l’importante è che quest’amministrazione sia stata capace di mettere la parola fine a questo lavoro: ora siamo concentrati sull’apertura del versante opposto, Siamo certi di poterlo realizzare questa volta in tempi europei e darlo alla città già dalla seconda metà del 2026”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell’inaugurazione del nuovo svincolo autostradale Brancaccio.

