25 Ott 2025 Rinnovata la sede di AIMA Cremona
Porte aperte all'Alzheimer Caffè
25 Ott 2025 Confcommercio Cremona
onora le sue aziende storiche
25 Ott 2025 Stanotte torna l'ora solare: così
si abituano fisico e mente
25 Ott 2025 Anni di vessazioni: braccialetto
elettronico per marito violento
25 Ott 2025 "Ritira la denuncia o te la faccio
pagare": 33enne in carcere
Manovra, Tajani “Affitti brevi? Lavoriamo per cancellare norma iniqua”

TORINO (ITALPRESS) – “Noi consideriamo la casa come la dimora, qualcosa che è molto più delle mura. Quindi va protetta, va difesa e anche la proprietà della casa per ogni italiano rappresenta un elemento fondamentale nella propria vita e quindi, proprio perché noi crediamo nella libertà e nella centralità della persona, difendiamo la proprietà e la casa di ogni cittadino. Il tema degli affitti brevi? Noi siamo contrari e siamo già al lavoro per modificare quel testo e arrivare assolutamente a cancellare una norma che ci sembra assolutamente iniqua”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della casa di Forza Italia.

