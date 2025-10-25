Ultime News

25 Ott 2025 Alimentazione per la longevità
Convegno e tavola rotonda in Cattolica
25 Ott 2025 Enrico Berlinguer, mostra
documentaria a cura del Pd
25 Ott 2025 A"24 minuti" la manovra di bilancio
spiegata dall'esperto su CR1
25 Ott 2025 Giovani e devianze: al Torriani
incontro genitori-istituzioni
25 Ott 2025 Ubriaco, provocò incidente
via l'auto e la patente
Nazionali

Musetti-Zverev, oggi la seconda semifinale di Vienna – Diretta

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti in semifinale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dell’Atp 500 austriaco. Musetti, nei turni precedenti, ha eliminato prima il serbo Medjedovic, che da lucky loser era subentrato dopo il ritiro di Tsitsipas, all’esordio e poi l’argentino Etcheverry e il francese Moutet nei quarti, regolato in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.  

 

Zverev invece ha superato il britannico Fearnley, l’azzurro Arnaldi ed è volato in semifinale senza giocare dopo il ritiro dell’olandese Griekspoor. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...