Ultime News

25 Ott 2025 Anni di vessazioni: braccialetto
elettronico per marito violento
25 Ott 2025 "Ritira la denuncia o te la faccio
pagare": 33enne in carcere
25 Ott 2025 Cremonese, contro l’Atalanta
un match ostico e stimolante
25 Ott 2025 Cà de Mari, inaugurata nuova
sede del centro diurno disabili
25 Ott 2025 Decoro e sicurezza: in piazza
Stradivari i nuovi pilomat
Nazionali

Scontro fra due auto a Roma: morta ragazza, due feriti gravi

(Adnkronos) – Un morto e almeno due feriti gravi in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22 a Roma su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori, in cui sono state coinvolte due auto.  

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto un giovane da un veicolo e due ragazze dall’altra auto: una di queste, trasportata in codice rosso in ambulanza, è morta in ospedale. In gravi condizioni gli altri due feriti.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...