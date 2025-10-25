Ultime News

Sinner-De Minaur, l’azzurro in campo nella semifinale di Vienna – Diretta

Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, l’australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nella semifinale dell’Atp 500 austriaco. Sinner ha raggiunto il penultimo atto del torneo, in cui è tornato a giocare dopo averlo vinto nel 2023 e aver dato forfait lo scorso anno, dopo aver battuto nei quarti di finale il kazako Alexander Bublik, nei turni precedenti, il tedesco Daniel Altmaier all’esordio e Flavio Cobolli nel derby azzurro degli ottavi. De Minaur invece ha eliminato gli austriaci Rodionov e Misolic prima di Matteo Berrettini. 

 

In caso di vittoria Sinner sfiderebbe in finale il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. 

 

