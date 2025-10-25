Trump partito per missione in Asia: “Mi piacerebbe incontrare Kim”

(Adnkronos) – Donald Trump è atteso in Asia per la sua prima missione nella regione del suo secondo mandato alla Casa Bianca. E ha detto che gli piacerebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un durante la tappa in Corea del Sud, dopo le visite in Malaysia e Giappone. “Mi piacerebbe, sa che stiamo andando lì”, ha detto il tycoon giornalisti alla Casa Bianca prima della partenza. A chi gli chiedeva se fosse possibile un faccia a faccia con Kim, dopo l’ultimo del 2019, ha risposto: “Non lo so, glielo abbiamo fatto sapere, sa che sto andando” nella regione. E ha aggiunto: “Vado molto d’accordo con lui”.

“Sì, penso ci incontreremo”, ha poi detto Trump ai giornalisti riguardo la possibilità di un incontro nel fine settimana in Malaysia con il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva. E, sulla possibilità di ridurre i dazi al Brasile, ha risposto: “Alle giuste condizioni”.

Lula è arrivato in queste ore in Malaysia, hanno riferito i media locali, dove parteciperà al summit dell’Asean come Paese ospite.