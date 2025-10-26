Sabato 25 Ottobre 2025 Piazza Stradivari si è trasformata in un presidio fondamentale di prevenzione grazie al successo del service “Screening Diabete e Nutrizione”.

L’iniziativa, promossa dal Poliambulatorio MedicinaPo, in stretta collaborazione con il Lions Club Cremona Europea, ha dimostrato ancora una volta come l’unione tra professionisti sanitari e i Lions Club International possa generare un impatto positivo e tangibile sulla vita dei cittadini. L’evento ha goduto anche del Patrocinio del Comune di Cremona.

Il Lions Club International ha identificato la lotta al diabete come una delle sue otto sfide globali prioritarie. Questo impegno si traduce in azioni concrete come quella di Cremona presso Spazio Comune. Il service ha permesso di portare la prevenzione direttamente in piazza, rendendola accessibile e sensibilizzando la cittadinanza sui temi cruciali della malattia e della corretta alimentazione.

La partecipazione è stata massiccia e attenta, confermando la sensibilità dei cremonesi verso i temi della salute. Oltre 100 le persone che vi hanno partecipato e ben il 30% dei partecipanti ha mostrato valori di glicemia borderline o potenzialmente diabetici. Un dato quest’ultimo che non solo sottolinea l’importanza di questo tipo di screening, ma offre a molti partecipanti l’opportunità di intervenire precocemente, un fattore vitale per la gestione della patologia.

