Un vero e proprio convegno quello organizzato dal Gruppo Ufo Cremona al Teatro Monteverdi con il titolo di “Luna,

Ufo, piloti ed astronauti”. L’evento è cominciato con la proiezione del docufilm “American Moon” realizzato dal giornalista Massimo Mazzucco

nella versione per le sale cinematografiche che riunisce in un’opera unica tutte le migliori argomentazioni a favore degli allunaggi e, soprattutto, tutte le

argomentazioni contrarie alla possibilità che l’uomo abbia camminato sulla Luna, comprese alcune prove mai presentate prima. In tanti si sono

interrogati su particolari fotografici o ambientali che risultano incongruenti nelle immagini diffuse in tutto il mondo. La teoria alternativa non è frutto di

mero complottismo , ma nasce da una accurata analisi, da parte di famosi professionisti del settore (Aldo Fallai, Peter Lindbergh e Oliviero Toscani, tra

gli altri) , che porta a concludere che in realtà le storiche immagini dell’uomo sulla luna siano un falso, riprese sulla terra, in uno studio segreto della

NASA.

A seguire il presidente GUC, Mario Carotti, si è collegato con l’autore Massimo Mazzucco che, con grande disponibilità e simpatia, ha risposto ad

una serie di domande che riguardavano la realizzazione del film e le sue convinzioni sullo sbarco sulla Luna. E’ stato poi il turno del regista e ricercatore Gianpaolo Saccomano che ha esposto, fonti alla mano, alcune delle più grossolane contraddizioni nelle dichiarazioni ed interviste rilasciate dagli astronauti del progetto Apollo e Gemini; piccole e grandi “bugie” che instillano molti dubbi sulle reali vicissitudini affrontate dagli astronauti americani.

Dagli astronauti, siamo passati ai piloti aeronautici civili e militari e ai loro clamorosi avvistamenti ufo che la giornalista Sabrina Pieragostini ha raccontato in un documentato collegamento da remoto e che ha raccolto nel libro-inchiesta “Ufo: parlano i piloti”, scritto con il presidente dell’associazione Spazio Tesla di Piacenza, Alberto Negri. Proprio a costui è toccato concludere, tra la soddisfazione e la massima attenzione del pubblico, questo intenso e a tratti impegnativo pomeriggio di divulgazione alternativa: Negri ha raccontato la clamorosa intervista con il comandante Dante Golinelli, pilota di caccia dell’aeronautica militare e il suo confermato avvistamento di un probabile ufo sopra la base di San Damiano, episodio verificatosi nel 1966, mentre Golinelli la sorvolava con il suo cacciabombardiere F-84F.

