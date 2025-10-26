Nell’ambito della stagione 2025/26 di NexTeatro, la compagnia QU.EM. quintelemento di Cremona propone come terzo spettacolo un’opera inedita, nata dall’ormai tradizionale laboratorio estivo che quest’anno ha coinvolto molte più persone rispetto al passato. Il dramma, intitolato Assenza”, andrà in scena domenica 2 novembre alle ore 19 (sold out) e subito in replica alle ore 21, nel Centro Culturale Next di via Cadolini 20.

“È vero, siamo stati un po’ travolti dall’affluenza dei corsisti – dice sorridendo Danio Belloni, responsabile della direzione tecnica e grafica del progetto – ma ce ne siamo fatti una ragione. Scherzi a parte, siamo ovviamente molto soddisfatti di aver potuto lavorare, in una serie di weekend intensivi, con undici persone, compresi alcuni nuovi iscritti; e fatto ancor più importante, hanno partecipato anche dei giovani, peraltro dimostrando una grande capacità di condivisione e di creatività”. Questo laboratorio estivo, spiega ancora Belloni, era nato qualche anno fa per venire incontro all’esigenza di non interrompere del tutto l’attività teatrale durante i mesi estivi, prima della ripresa di settembre-ottobre; ma ben presto la risposta delle persone è stata superiore alle aspettative, e quindi anche gli obiettivi del corso si sono ampliati.

“Quest’anno, poi – conclude Paolo Ascagni, socio fondatore di QUEM – l’aver avuto a disposizione persone di età molto diverse, alcune già esperte di teatro ed altre praticamente alle prime armi, ha permesso allo staff artistico di elaborare un percorso laboratoriale ancor più innovativo e sperimentale. E questo, naturalmente, è un fatto che apre ulteriori ed importanti prospettive per il futuro“. Secondo lo stile della compagnia QUEM, il lavoro di costruzione ha avuto uno spunto iniziale che poi è rimasto sullo sfondo: la lettura di una delle opere più significative del cosiddetto «Teatro dell’Assurdo», cioè “Le sedie” del grande drammaturgo franco-rumeno Eugène Ionesco. “Assenza” porterà in scena, oltre a Paolo Ascagni, Clotilde Elena Caiazza, Antonella Marrone, Marco Mastronicola, Laura Perlasca, Nicol Pinazzo, Valentina Rizzi, Roberta Schiavi, Beatrice Spampinato, Isabella Vercelli e Alberto Veltroni.

La regia sarà curata da Francesca Rizzi, la direzione tecnica da Danio Belloni. Anche i posti della replica alle ore 21 sono limitati, per cui è obbligatoria la prenotazione,

tramite l’indirizzo mail info.progettonext@gmail.com oppure i numeri telefonici 333.3596529 / 338.127877

