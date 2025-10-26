Si è tenuta domenica mattina a Milano l’assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, un momento di confronto politico e programmatico per definire le linee di azione dei prossimi mesi e consolidare il radicamento territoriale del partito. La provincia di Cremona ha partecipato con una delegazione di 20 amministratori locali, guidata da Marcello Ventura, coordinatore regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

All’incontro erano presenti anche Andrea Poggi, coordinatore cittadino di Cremona, Marco Olzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Cremona, e Giovanni De Grazia, capogruppo di Fratelli d’Italia a Crema. La loro partecipazione ha confermato la crescita e la compattezza della squadra del partito in tutta la provincia, sempre più protagonista nella vita amministrativa locale.

Di particolare rilievo l’intervento di Federica Brizio, presidente del Consiglio comunale di Soncino, che dal palco ha sottolineato il valore dell’impegno civico, della responsabilità amministrativa e della costruzione di una classe dirigente locale solida e credibile. Le sue parole, accolte con convinto apprezzamento dalla platea, hanno ribadito la necessità di un’azione politica radicata nel territorio e capace di dare risposte concrete ai cittadini.

Brizio ha evidenziato come “la forza di Fratelli d’Italia risieda nella coerenza, nella serietà e nella capacità di lavorare insieme per il bene comune, valorizzando le competenze e le energie migliori delle nostre comunità locali”. Il suo profilo istituzionale e il riconoscimento unanime del suo impegno rappresentano un punto di riferimento importante per il futuro della realtà soncinese. Nel suo intervento conclusivo, Marcello Ventura ha espresso soddisfazione per la partecipazione e il livello di rappresentanza espresso dalla provincia di Cremona:

“La nostra forza sta nell’unità e nella qualità delle persone che si impegnano quotidianamente sul territorio. Stiamo costruendo una classe dirigente capace di garantire stabilità, visione e risultati. La provincia di Cremona sta dando prova di grande vitalità e di un forte senso di responsabilità politica.”

L’assemblea si è conclusa in un clima di coesione e fiducia, con la consapevolezza che il percorso di Fratelli d’Italia in Lombardia è in costante crescita, fondato su serietà, competenza e radicamento territoriale.

