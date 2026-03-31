Imprese, il 2025 segna +115 unità. In calo il ricorso alla Cassa integrazione
Il quadro economico cremonese del quarto trimestre 2025 pubblicato dall'Osservatorio provinciale sul Mercato del Lavoro
La Provincia di Cremona ha pubblicato il rapporto sintetico sull’andamento del mercato del lavoro nel territorio provinciale relativo al 4° trimestre 2025, elaborato su dati delle comunicazioni obbligatorie delle aziende (Cob), Unioncamere Lombardia, Excelsior, INPS e Registro Imprese (a cura di IRS, con la collaborazione di Provincia di Cremona e Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia).
Economia: consolidamento della ripresa manifatturiera regionale
Nel quarto trimestre 2025 il quadro congiunturale lombardo conferma il consolidamento della ripresa manifatturiera. A livello regionale la produzione industriale cresce del +2,3% su base annua, accompagnata da un aumento del fatturato (+3,4%) e degli ordinativi, sia interni (+0,8%) sia esteri (+3,2%). Anche il comparto artigiano lombardo mostra una dinamica positiva, con produzione in crescita del +2,2%, ordinativi totali in aumento del +1,1%, fatturato del +2,0% e occupazione in lieve incremento (+0,2%).
Cremona: crescita produttiva in accelerazione, trainata dalla domanda interna
La provincia di Cremona si colloca al quarto posto nella graduatoria lombarda e registra nel quarto trimestre 2025 una variazione tendenziale della produzione manifatturiera particolarmente robusta (+3,5%), accompagnata da una crescita del fatturato (+3,3%). A sostenere il risultato sono soprattutto gli ordinativi interni (+2,4%), mentre quelli esteri mostrano un incremento più contenuto (+0,2%). Guardando all’intero anno, il 2025 si chiude positivamente per la manifattura cremonese su tutti i principali indicatori: produzione +2,0%, fatturato +2,1%, ordinativi esteri +2,7%, con il mercato interno a trainare la crescita (+3,8%).
Anche il comparto artigiano conferma segnali di consolidamento: produzione +2,2%, ordinativi +2,0%, fatturato +4,1% e occupazione ancora in territorio positivo (+0,5%). Permane tuttavia cautela sulle prospettive di breve periodo, con aspettative meno favorevoli per il primo trimestre 2026.
Imprese: nel 2025 torna una dinamica positiva
Nel quarto trimestre 2025 risultano attive in provincia di Cremona 24.815 imprese. Nel corso del periodo, il saldo tra iscrizioni e cessazioni non d’ufficio è pari a +2 imprese, in netto miglioramento rispetto al -96 dello stesso trimestre del 2024. Il risultato è dovuto all’aumento delle iscrizioni (388) e alla riduzione delle cessazioni non d’ufficio (386).
Guardando all’intero anno, il 2025 si chiude con un saldo positivo di +115 imprese, dopo il -53 del 2024. Migliora in particolare il contributo dell’industria e delle costruzioni (+54), mentre i servizi tornano su valori lievemente positivi (+5).
CIG: lieve calo rispetto al 2024 e riduzione più marcata sul 2023
Nel quarto trimestre 2025 le ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate in provincia di Cremona ammontano a 797.118, in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2024 (-1,0%) e in diminuzione più marcata rispetto al 2023 (-10,5%).
La quasi totalità delle ore riguarda la CIG ordinaria (775.694 ore, pari al 97,3% del totale), mentre la CIG straordinaria si ferma a 21.424 ore (2,7%). Dal punto di vista settoriale, le autorizzazioni restano fortemente concentrate nell’industria, che assorbe il 97,7% del totale.
Mercato del lavoro: saldo negativo ma cessazioni in calo su base annua
Nel periodo ottobre-dicembre 2025 si registrano 11.195 avviamenti e 14.425 cessazioni, con un saldo occupazionale pari a -3.230. Si tratta di un dato coerente con la stagionalità del quarto trimestre, tradizionalmente caratterizzato da una minore intensità delle attivazioni e da un aumento delle chiusure contrattuali.
Rispetto allo stesso trimestre del 2024, gli avviamenti diminuiscono del 7,2%, mentre le cessazioni calano del 3,6%. Su base annua, il 2025 si chiude comunque con un saldo positivo di +1.718 unità, anche se inferiore al +2.891 del 2024.
Genere ed età: donne meno penalizzate, giovani in peggioramento
Il saldo negativo del trimestre interessa entrambi i generi: -648 per le donne e -2.582 per gli uomini. La componente maschile risulta quindi più colpita dalla flessione stagionale.
Anche per età emergono saldi negativi: i 15-29 anni registrano un saldo di -197, mentre per i 50-64 anni il saldo è pari a -1.665. Nel confronto con il quarto trimestre 2024 peggiora la situazione dei giovani, mentre per gli over 50 si osserva un lieve miglioramento.
Contratti: cresce il tempo indeterminato
Nel quarto trimestre 2025 la quota di avviamenti a tempo indeterminato sale al 18,0%, in crescita sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al quarto trimestre 2024. Il tempo determinato resta la modalità prevalente (53,7%), mentre la somministrazione raggiunge il 20,7%. Le collaborazioni si attestano al 5,1% e l’apprendistato al 2,5%.
Settori: terziario prevalente, industria in recupero
Il commercio e servizi si conferma il principale ambito di attivazione dei rapporti di lavoro, con il 68,1% degli avviamenti. L’industria recupera rispetto al trimestre precedente e sale al 21,2%, mentre costruzioni (7,1%) e agricoltura (3,5%) mantengono un peso più contenuto.
Cessazioni: più fine contratto, meno dimissioni
Nel quarto trimestre 2025 le cessazioni per fine rapporto a termine rappresentano il 65,0% del totale, in aumento rispetto al trimestre precedente. Le dimissioni volontarie si attestano al 21,7%, in calo sul trimestre estivo, mentre le cessazioni per perdita involontaria del posto di lavoro scendono al 5,1%, segnalando una lieve maggiore stabilità su base annua.
Domanda di lavoro: previsioni in crescita nel primo trimestre 2026
Le previsioni Excelsior per il periodo gennaio-marzo 2026 indicano 7.800 assunzioni programmate, in aumento del 22,8% rispetto alle 6.350 previste per il quarto trimestre 2025. I servizi restano il principale comparto di assorbimento (53,0%), seguiti dall’industria (40,5%), mentre cresce anche il peso del settore primario (6,5%).