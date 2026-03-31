Imprese, il 2025 segna +115 unità. In calo il ricorso alla Cassa integrazione

La Provincia di Cremona ha pubblicato il rapporto sintetico sull’andamento del mercato del lavoro nel territorio provinciale relativo al 4° trimestre 2025, elaborato su dati delle comunicazioni obbligatorie delle aziende (Cob), Unioncamere Lombardia, Excelsior, INPS e Registro Imprese (a cura di IRS, con la collaborazione di Provincia di Cremona e Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia).

Economia: consolidamento della ripresa manifatturiera regionale

Nel quarto trimestre 2025 il quadro congiunturale lombardo conferma il consolidamento della ripresa manifatturiera. A livello regionale la produzione industriale cresce del +2,3% su base annua, accompagnata da un aumento del fatturato (+3,4%) e degli ordinativi, sia interni (+0,8%) sia esteri (+3,2%). Anche il comparto artigiano lombardo mostra una dinamica positiva, con produzione in crescita del +2,2%, ordinativi totali in aumento del +1,1%, fatturato del +2,0% e occupazione in lieve incremento (+0,2%).

Cremona: crescita produttiva in accelerazione, trainata dalla domanda interna

La provincia di Cremona si colloca al quarto posto nella graduatoria lombarda e registra nel quarto trimestre 2025 una variazione tendenziale della produzione manifatturiera particolarmente robusta (+3,5%), accompagnata da una crescita del fatturato (+3,3%). A sostenere il risultato sono soprattutto gli ordinativi interni (+2,4%), mentre quelli esteri mostrano un incremento più contenuto (+0,2%). Guardando all’intero anno, il 2025 si chiude positivamente per la manifattura cremonese su tutti i principali indicatori: produzione +2,0%, fatturato +2,1%, ordinativi esteri +2,7%, con il mercato interno a trainare la crescita (+3,8%).

Anche il comparto artigiano conferma segnali di consolidamento: produzione +2,2%, ordinativi +2,0%, fatturato +4,1% e occupazione ancora in territorio positivo (+0,5%). Permane tuttavia cautela sulle prospettive di breve periodo, con aspettative meno favorevoli per il primo trimestre 2026.

Imprese: nel 2025 torna una dinamica positiva

Nel quarto trimestre 2025 risultano attive in provincia di Cremona 24.815 imprese. Nel corso del periodo, il saldo tra iscrizioni e cessazioni non d’ufficio è pari a +2 imprese, in netto miglioramento rispetto al -96 dello stesso trimestre del 2024. Il risultato è dovuto all’aumento delle iscrizioni (388) e alla riduzione delle cessazioni non d’ufficio (386).

Guardando all’intero anno, il 2025 si chiude con un saldo positivo di +115 imprese, dopo il -53 del 2024. Migliora in particolare il contributo dell’industria e delle costruzioni (+54), mentre i servizi tornano su valori lievemente positivi (+5).

CIG: lieve calo rispetto al 2024 e riduzione più marcata sul 2023

Nel quarto trimestre 2025 le ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate in provincia di Cremona ammontano a 797.118, in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2024 (-1,0%) e in diminuzione più marcata rispetto al 2023 (-10,5%).

La quasi totalità delle ore riguarda la CIG ordinaria (775.694 ore, pari al 97,3% del totale), mentre la CIG straordinaria si ferma a 21.424 ore (2,7%). Dal punto di vista settoriale, le autorizzazioni restano fortemente concentrate nell’industria, che assorbe il 97,7% del totale.

Mercato del lavoro: saldo negativo ma cessazioni in calo su base annua

Nel periodo ottobre-dicembre 2025 si registrano 11.195 avviamenti e 14.425 cessazioni, con un saldo occupazionale pari a -3.230. Si tratta di un dato coerente con la stagionalità del quarto trimestre, tradizionalmente caratterizzato da una minore intensità delle attivazioni e da un aumento delle chiusure contrattuali.

Rispetto allo stesso trimestre del 2024, gli avviamenti diminuiscono del 7,2%, mentre le cessazioni calano del 3,6%. Su base annua, il 2025 si chiude comunque con un saldo positivo di +1.718 unità, anche se inferiore al +2.891 del 2024.

Genere ed età: donne meno penalizzate, giovani in peggioramento

Il saldo negativo del trimestre interessa entrambi i generi: -648 per le donne e -2.582 per gli uomini. La componente maschile risulta quindi più colpita dalla flessione stagionale.

Anche per età emergono saldi negativi: i 15-29 anni registrano un saldo di -197, mentre per i 50-64 anni il saldo è pari a -1.665. Nel confronto con il quarto trimestre 2024 peggiora la situazione dei giovani, mentre per gli over 50 si osserva un lieve miglioramento.

Contratti: cresce il tempo indeterminato

Nel quarto trimestre 2025 la quota di avviamenti a tempo indeterminato sale al 18,0%, in crescita sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al quarto trimestre 2024. Il tempo determinato resta la modalità prevalente (53,7%), mentre la somministrazione raggiunge il 20,7%. Le collaborazioni si attestano al 5,1% e l’apprendistato al 2,5%.

Settori: terziario prevalente, industria in recupero

Il commercio e servizi si conferma il principale ambito di attivazione dei rapporti di lavoro, con il 68,1% degli avviamenti. L’industria recupera rispetto al trimestre precedente e sale al 21,2%, mentre costruzioni (7,1%) e agricoltura (3,5%) mantengono un peso più contenuto.

Cessazioni: più fine contratto, meno dimissioni

Nel quarto trimestre 2025 le cessazioni per fine rapporto a termine rappresentano il 65,0% del totale, in aumento rispetto al trimestre precedente. Le dimissioni volontarie si attestano al 21,7%, in calo sul trimestre estivo, mentre le cessazioni per perdita involontaria del posto di lavoro scendono al 5,1%, segnalando una lieve maggiore stabilità su base annua.

Domanda di lavoro: previsioni in crescita nel primo trimestre 2026

Le previsioni Excelsior per il periodo gennaio-marzo 2026 indicano 7.800 assunzioni programmate, in aumento del 22,8% rispetto alle 6.350 previste per il quarto trimestre 2025. I servizi restano il principale comparto di assorbimento (53,0%), seguiti dall’industria (40,5%), mentre cresce anche il peso del settore primario (6,5%).

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