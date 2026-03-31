Cremona-Mantova: presentata offerta di acquisto non vincolante ai soci di Centropadane

E’ stata depositata allo scadere dei termini, il 31 marzo, l’offerta d’acquisto non vincolante delle quote pubbliche di Centropadane Spa, da parte della newco “Strade Veloci”, la srl che la scorsa estate aveva presentato manifestazione di interesse alla Provincia di Brescia. Si tratta di una cordata di imprese capitanata da Francesco Bettoni con la sua Best Energy One srl, insieme alla Sicap srl di Bologna e alla Cmb di Carpi, un colosso delle costruzioni.

Dopo un’asta andata deserta (a febbraio 2025) si era svolta una trattativa diretta tra la stazione appaltante (la Provincia di Brescia per conto anche dei soci cremonesi) e il soggetto privato senza però entrare nel dettaglio degli aspetti economici. Quelli che invece adesso sono contenuti nell’offerta di acquisto presentata e che saranno vagliati dal tavolo tecnico costituito tra i soci.

Obiettivo della vendita per gli enti cremonesi è la realizzazione del progetto che finora è rimasto sulla carta, dell’autostrada Cremona Mantova.

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