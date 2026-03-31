Rapina al Centro Cr2 Sinapsi: via l'incasso e un ferito. E' caccia al malvivente

Rapina, oggi pomeriggio verso le 15,30 al Centro riabilitativo e ricreativo Cr2 Sinapsi, il polo all’avanguardia per la riabilitazione dei bambini più fragili promosso dalla Fondazione Occhi Azzurri che ha sede nel Parco del Morbasco. In azione sarebbe entrato un uomo solo che ha fatto irruzione all’interno dei locali appropriandosi dell’incasso.

Sul posto, dopo la fuga del malvivente, sono accorsi i carabinieri e anche un’ambulanza. I medici del 118 hanno infatti soccorso un ferito che è stato portato in ospedale in codice giallo.

Su quanto accaduto sono in corso indagini e ricerche da parte degli uomini dell’Arma, che per il momento non hanno fatto trapelare alcun dettaglio. Dopo aver arraffato l’incasso, ancora da quantificare, l’autore del colpo, che avrebbe usato un’arma da taglio per minacciare i presenti, ha fatto perdere le proprie tracce.

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