Sala gremita e grande partecipazione ieri al Centro CR² Sinapsi di Cremona per il Convegno SIOH Lombardia 2025, promosso dalla Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap (SIOH) sul tema “Benessere e qualità di vita nella persona con disabilità e non: nuove sinergie nella promozione della salute orale”.

Oltre 70 i partecipanti, provenienti da centri e nord Italia, da Torino, Cuneo, Firenze, Parma, Piacenza, Treviso, per una giornata che ha alternato contributi scientifici di alto livello e testimonianze dirette di famiglie e operatori, in ambito odontoiatrico e non solo.

Particolarmente intenso l’intervento di Pierdante Piccioni, che ha condiviso la propria esperienza di medico e paziente, offrendo una riflessione toccante sulla capacità di prendersi cura delle persone prima ancora della malattia. Di grande impatto anche le relazioni del professor Giuseppe D’Annunzio, medico del Gaslini di Genova, e della professoressa Maria Grazia Piancino dell’Università di Torino, specialista di ortodonzia, che ha illustrato gli sviluppi della ricerca in età evolutiva e adulta. Apprezzata inoltre la presentazione della logopedista Francesca Dini, del centro CR² Sinapsi, che ha proposto un intervento trasversale e puntuale sul ruolo della comunicazione nel percorso terapeutico.

Nel suo saluto, Filippo Ruvioli, presidente della Fondazione Occhi Azzurri e fondatore del CR² Sinapsi, ha ricordato: “La giornata di oggi è un momento importante per il nostro centro. SIOH rappresenta l’unica società scientifica nazionale riconosciuta dal Ministero in ambito odontostomatologico per l’handicap. Condividiamo la stessa visione: passare dalla cura al prendersi cura, con attenzione alle famiglie e alle loro fragilità”.

A portare i saluti del Comune di Cremona, l’assessore Marina Della Giovanna, che ha sottolineato: “È significativo che sempre più realtà scientifiche scelgano Cremona e il CR² Sinapsi come sede dei loro incontri. Questo centro è un’eccellenza, un luogo pieno di potenzialità, capace di offrire alle famiglie con bambini e ragazzi con disabilità un’attenzione e una cura preziose”.

Durante la pausa congressuale, i ragazzi del progetto comunale “Patto per l’Autonomia”, in collaborazione con la Fondazione Occhi Azzurri, hanno partecipato a uno show cooking curato dallo chef Matia Barciulli e dal ristorante Slambrutón. Un momento emozionante e partecipato, che ha messo in luce la mission del progetto e l’entusiasmo dei giovani coinvolti.

A chiusura dei lavori, i partecipanti e i relatori hanno visitato la struttura, esprimendo grande apprezzamento per la realtà cremonese e per il modello di integrazione che unisce formazione, cura e inclusione.

