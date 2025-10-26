Momenti di grande apprensione domenica mattina sulla pista di motocross di Credera Rubbiano, dove un motociclista di soli 15 anni è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha provocato gravi ferite. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto dopo un salto particolarmente impegnativo, cadendo violentemente e battendo la testa in modo serio e preoccupante.

Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi: sul posto si sono precipitate un’auto medica e un’ambulanza, ma le condizioni del ragazzo sono apparse sin da subito critiche. È stato quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Milano con a bordo un’équipe specializzata in emergenze neurologiche.

L’elisoccorso è atterrato direttamente vicino della pista di Credera Rubbiano, permettendo un rapido trasferimento del giovane al Policlinico San Matteo di Pavia, centro d’eccellenza per la traumatologia. Attualmente il quindicenne si trova ricoverato in prognosi riservata, e i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni.

La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

