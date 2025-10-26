Tirocinio breve, nel fine settimana, per trenta studenti degli indirizzi Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera e Turismo dell’I.I.S. “L. Einaudi” con i professori Annalisa Prisco, Massimiliano Ruscelli, Valentina Terreni e Dionisi Zoppi. Per loro, nella galleria del centro commerciale CremonaPo, una missione ben precisa, in collaborazione con SGP Grandi Eventi: ricordare a tutti la “Festa del Torrone”, di scena, in città, dall’8 al 16 Novembre.

A trovare il promemoria giusto ha pensato la Rivoltini Dolciaria, che ha messo a disposizione dei giovani cuochi ed addetti di sala-bar duemila lecca lecca di torroncino morbido, da distribuire ai passanti. Inutile dire che, nel corso della prima giornata, l’omaggio dolce è andato a ruba. Si replicherà domani pomeriggio, fino a sera.

La data dell’anniversario dello storico matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, celebrato nella chiesa di San Sigismondo, risale al 25 Ottobre 1441: la ricorrenza è legata indissolubilmente all’invenzione della celebre specialità a base di albume, miele e frutta secca, divenuta uno dei più famosi simboli di Cremona

