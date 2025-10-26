Ultime News

26 Ott 2025 La compagnia QU.EM.
in scena con "Assenza"
26 Ott 2025 Al Museo Civico
conferenze sulle studiose d'arte
26 Ott 2025 35 anni fa moriva Ugo Tognazzi,
Cremona perdeva un figlio illustre
26 Ott 2025 Vardy, post virale: "Ci è voluto
un attimo, ma adesso ci siamo"
26 Ott 2025 Sagra delle Radici di Soncino,
successo di presenze
Latina, incendio in un appartamento a Sermoneta: trovata bottiglia incendiaria

(Adnkronos) – È di origine dolosa l’incendio che ha devastato, nella notte del 24 ottobre, un appartamento al piano terra di una palazzina di Sermoneta in provincia di Latina. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato i resti di una bottiglia con del liquido infiammabile, che era stata lanciata nell’immobile. Sono in corso accertamenti per trovare l’autore del gesto.  

Al momento dell’incendio erano presenti nell’appartamento un ragazzo di 24 anni, figlio della proprietaria dell’immobile, e la compagna. I due sono riusciti a mettersi in salvo sfuggendo alle fiamme, ma il 24enne è stato trasportato all’ospedale di Latina per inalazione da fumo.  

Dagli accertamenti è emerso che la proprietaria dell’immobile è da tempo ospitata in una struttura protetta insieme ai figli minori, a causa di precedenti situazioni di violenza e persecuzioni denunciate da parte dell’ex compagno. 

