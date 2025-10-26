Sta a cuore la valorizzazione di Palazzo Comunale di Cremona all’assessore Paolo Carletti che ha portato in pre giunta tutto quanto fatto e cosa si farà a breve. Lo si vuol far diventare un museo in ricordo del passato, incrementandone la fruizione da parte dei cittadini.

“Un palazzo carico di storia risalente al 1206 con delle sale splendide”, ha spiegato Carletti. “Palazzo Comunale porta con sé tutta la storia della nostra città ed è l’unico palazzo a Cremona che può rappresentare perfettamente quasi mille anni di storia della nostra città”.

Sono stati scoperti e valorizzati gli affreschi, è stata fatta la pulizia di tutti i busti, installati sistemi antipiccioni, cosi come puliti anche gli Ercoli della Loggia dei Militi. E’ stato rimesso in sicurezza e ripristinato l’ingresso originale, quello del cortiletto Federico II. La scala interna è stata arricchita da arredi, poi saranno intitolate anche le sale, inoltre l’assessore ha voluto dedicare una sala alla consultazione degli atti del Consiglio Comunale, dal 1862 al 1962.

“Le idee sono tante. Pian piano Palazzo Comunale diventerà uno dei punti culturali della nostra città, questo è il tema. Abbiamo il Museo Civico, abbiamo il Museo del Violino in centro, Palazzo Comunale deve reggere il colpo a questi confronti e assolutamente lo può fare – ha annunciato Paolo Carletti .

Poi c’è il Carroccio che presto sarà esposto in Sala Alabardieri dove troverà posto anche la carrozza che oggi è in Sala dei Curioni. La Sala ex Violini sarà invece sfruttata come spazio espositivo.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata