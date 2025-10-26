Presentato il Coordinamento Pace e disarmo a Castelleone. Hanno presenziato alla conferenza stampa Lorenza Parmesani – nominata portavoce per l’occasione -Angelo Arcari -memoria storica del movimento pacifista- Nora Somenzi a nome del gruppo-giovani ed Ezio Corradi Movimento NoTriv.

Presente anche il vice sindaco Valcarenghi Gianluigi , L’Assessora Orsola Edallo e il consigliere Jacopo Bonaventura per l’Amministrazione Comunale

Danilo Somenzi salutato i presenti dando il benvenuto ha letto il saluto del Sindaco , assente per impegni precedenti, e dato la parola agli invitati . Hanno dato il loro caloroso augurio di buon lavoro Mele Maurizio della tavola Pace Cremona, Carla Bellani di Pax Christi, Marco Pezzoni del Coordinamento Provinciale, Daniela Polenghi dell’Associazione 25Aprile , Simona Scotti a nome di Cessate il fuoco Cremona.

La presidenza del neo nato Coordinamento, raccontata la genesi della nascita di questo gruppo, ha precisato intenzioni e programma sottolineando come quel “a Castelleone” stia a significare che il Coordinamento vuol essere un punto di raccordo tra le realtà che si impegnano sui temi della Pace , non solo a Castelleone ma anche collaborando con associazioni e singoli cittadini dei comuni limitrofi. Fanno parte infatti già da ora associazioni di Soresina e Crema auspicando di ampliare sempre di più il Coordinamento: la porta rimane aperta a nuove adesioni e’ la metafora più adatta per descrivere lo spirito che anima il gruppo del Coordinamento.

Il Coordinamento si riunirà di nuovo lunedì 27 ottobre per mettere a punto nuove iniziative.

