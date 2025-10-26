La Costituzione italiana ha preso vita tra le vie della città. Con “Racconti in Libertà”, la Compagnia dei Piccoli ha coinvolto il pubblico a un’esperienza teatrale immersiva che intreccia arte, memoria e cittadinanza attiva. Una passeggiata teatrale che si è snodata tra i luoghi simboli di Cremona, dove narrazione, performance e interazione si sono fuse in un percorso sensoriale e civile dedicato ai principi fondamentali della Costituzione italiana.

Racconti di Libertà è un progetto scritto dalla Compagnia dei Piccoli in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cremona e con il sostegno della Fondazione Comunitaria Provincia di Cremona. Il passato e il presente si sono intrecciati alla perfezione.

© Riproduzione riservata