Cronaca
"Racconti in Libertà", un'esperienza
teatrale per la Costituzione
La Costituzione italiana ha preso vita tra le vie della città. Con “Racconti in Libertà”, la Compagnia dei Piccoli ha coinvolto il pubblico a un’esperienza teatrale immersiva che intreccia arte, memoria e cittadinanza attiva. Una passeggiata teatrale che si è snodata tra i luoghi simboli di Cremona, dove narrazione, performance e interazione si sono fuse in un percorso sensoriale e civile dedicato ai principi fondamentali della Costituzione italiana.
Racconti di Libertà è un progetto scritto dalla Compagnia dei Piccoli in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cremona e con il sostegno della Fondazione Comunitaria Provincia di Cremona. Il passato e il presente si sono intrecciati alla perfezione.
