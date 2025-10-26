Ultime News

26 Ott 2025 "Racconti in Libertà", un'esperienza
teatrale per la Costituzione
26 Ott 2025 Gruppo Ufo Cremona: incontro su
“Luna, Ufo, piloti ed astronauti”
26 Ott 2025 Abbracci e lacrime: 60 anni dopo
si ritrovano soldato e Caporale
26 Ott 2025 Assemblea FdI in Regione: presenti
20 amministratori cremonesi
26 Ott 2025 Le borse di studio Assocanottieri
premiati Mari, Leoni e Benedusi
Cronaca

"Racconti in Libertà", un'esperienza
teatrale per la Costituzione

Foto StudioB12

La Costituzione italiana ha preso vita tra le vie della città. Con “Racconti in Libertà”, la Compagnia dei Piccoli ha coinvolto il pubblico a un’esperienza teatrale immersiva che intreccia arte, memoria e cittadinanza attiva. Una passeggiata teatrale che si è snodata tra i luoghi simboli di Cremona, dove narrazione, performance e interazione si sono fuse in un percorso sensoriale e civile dedicato ai principi fondamentali della Costituzione italiana.

 

Racconti di Libertà è un progetto scritto dalla Compagnia dei Piccoli in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cremona e con il sostegno della Fondazione Comunitaria Provincia di Cremona. Il passato e il presente si sono intrecciati alla perfezione.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...