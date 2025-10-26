L’autunno, con i suoi colori e la sua poesia, è tempo di saperi, di sapori e di tradizioni, in terra di Po, sull’una e sull’altra riva. In questa ultima domenica di ottobre, tra gli appuntamenti da non perdere, spicca “Salumi da Re”, a Polesine Zibello, spettacolare evento che mette al centro l’antica arte della norcineria, con salumi provenienti da ogni parte d’Italia, convegni, degustazioni e abbinamenti con pane, birra e spirits, mostra mercato, premiazioni e gara di taglio al coltello del prosciutto. A fare da “teatro” alla manifestazione è quella straordinaria cattedrale del gusto, dei saperi e della tradizione che è l’Antica Corte Pallavicina di Polesine. Tra le aziende presenti anche la Italprosciutti di Dovera (Cremona), realtà che da quasi quarant’anni (è stata fondata nel 1988) è specializzata nella produzione di prosciutto cotto di alta qualità e, a Polesine porta il “Nustàn”, premiato tra i migliori cotti d’Italia da Gambero Rosso.

Il Comitato Amici del Grande fiume, impegnato sull’una e sull’altra riva del fiume nel far conoscere gli eventi, nel eccellenze ma anche le problematiche delle terre del Po, attraverso il suo portavoce Paolo Panni, conosciuto come “Eremita del Po”, ha tenuto ad evidenziare l’importanza di manifestazioni come questa affinchè “chi abita in queste terre, nessuno escluso, si senta realmente ambasciatore di quelle eccellenze gastronomiche che rendono Emilia e Lombardia famose nel mondo. Si tratta di un patrimonio culturale ed economico che, anche attraverso eventi come Salumi da Re, possono dare nuovo slancio, e nuovo lavoro, ai nostri territori. Territori i cui prodotti d’eccellenze sono stati esaltati anche da Giuseppe Verdi, da Giovannino Guareschi e da Gabriele D’Annunzio”.

La manifestazione, con ingresso libero e gratuito, è organizzata da Gambero Rosso e dalla famiglia Spigaroli e porta all’Antica Corte Pallavicina alcune delle migliori realtà salumiere del panorama nazionale, birrifici artigianali, produttori di liquori e distillati, olio, conserve, prodotti da forno, street food, oltre a interessanti ospiti esteri. Un’occasione per affrontare e approfondire temi importanti del settore, ma anche una festa e mostra-mercato della migliore salumeria d’autore, alla quale partecipano aziende produttrici, allevatori e salumieri, con ingresso gratuito per tutti.

Lunedì 27 sarà la giornata dedicata al testimonial d’eccezione Giorgione: l’oste in salopette più amato d’Italia approderà sul gran palco del Maiale per conoscere i produttori protagonisti e assaggiare i salumi in degustazione. Alle ore 14 sarà pure protagonista di un talk con il padrone di casa, Massimo Spigaroli, durante il quale i due chef affronteranno in tono amichevole argomenti del settore. Tra le aziende che anche quest’anno partecipano alla manifestazione ci sono alcuni dei più bei nomi della norcineria nazionale: tra queste appunto la Italprosciutti di Dovera. Aziende virtuose ed evolute che hanno scommesso sui salumi con pochi o senza conservanti, su prodotti nuovi ed esclusivi, sui suini extrapesanti allevati all’aperto allo stato semibrado, sui maiali <neri> rustici della tradizione italiana, sulla filiera chiusa. Si potranno conoscere durante le degustazioni che faranno da contrappunto edonistico e didattico nel corso di convegni, seminari e pairing in un’incredibile carrellata di prosciutti, salami, mortadelle, culatelli e culatte, pancette, coppe e bresaole tutti da conoscere, assaggiare e volendo anche acquistare. Come sempre l’evento è scandito da convegni, seminari e laboratori condotti da Mara Nocilla, curatrice della guida Grandi Salumi del Gambero Rosso. I fondatori di Bolle di Malto, appuntamento nazionale di riferimento del mondo brassicolo, e Giuseppe Carrus, co-curatore della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, proporranno abbinamenti tra birra e specialità norcine (domenica 26). Come ogni anno i masalèn preparano i ciccioli dentro i paioli, saranno premiate le migliori salumerie italiane ed esperti cortador si sfideranno a colpi di coltello nel taglio a mano del prosciutto crudo (domenica). In programma anche un’amichevole competizione tra cortador professionisti italiani e spagnoli che realizzeranno piatti creativi a base di prosciutti crudi italiani e jamon iberici tagliati a mano (domenica 26); al termine abbinamento con spirits.

Lunedì 27 parte della giornata sarà dedicata agli show cooking dei Ristoranti del Buon Ricordo. Tutti i giorni (domenica e lunedì) eventi e iniziative collaterali, a partire dalle 11,30.

© Riproduzione riservata