Sassuolo-Roma 0-1, Dybala regala vittoria e vetta classifica a Gasperini

(Adnkronos) – La Roma torna al successo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 1-0 oggi, domenica 26 ottobre, grazie al primo gol in campionato di Paulo Dybala nell’ottava giornata di Serie A e torna in vetta alla classifica con 18 punti insieme al Napoli. Dopo le sconfitte con l’Inter e il Viktoria Plzen in Europa League, entrambe all’Olimpico, la squadra di Gasperini gioca una gara attenta e gagliarda, sfiorando in più occasione il raddoppio contro un Sassuolo comunque mai domo fino alla fine. Il maggior tasso tecnico e i cambi hanno aiutato Gasperini a portare via un successo importante per classifica e morale, mentre la formazione di Grosso resta ferma a 10 punti.

Nel Sassuolo Grosso al via opta per il cambio del tridente, con Berardi e Pinamonti gioca Fadera, al posto di Lauriente. Confermato a centrocampo Matic, affiancato da Kone e Thorstvedt. Nella Roma Gasperini cambia assetto e schiera un tridente inedito con Bailey, alla prima da titolare, e Cristante alle spalle di Dybala. Panchina per Soule, Dovbyk e Ferguson. In mezzo al campo gioca El Aynaoui accanto al recuperato Kone.

Inizia bene il Sassuolo che al 5′ ci prova Thorstvedt che stacca di testa ma manda alla destra di Svilar. La Roma sale di intensità e al 12′ c’è l’inserimento in area di Cristante su un pallone in profondità di Wesley, ma il centrocampista tenta il pallonetto che termina sopra la traversa. La pressione giallorossa porta al gol al 16′: altro inserimento in area di Cristante e conclusione dove arriva Muric che non può nulla sul destro di Dybala per il primo gol in campionato e lo 0-1.

Il Sassuolo prova a riorganizzarsi e al 27′ arriva un cross interessante di Berardi dalla trequarti, con Thorstvedt che spizza di testa ma manda sul fondo. La Roma risponde al 32′ con un destro dalla distanza di El Aynaoui, bloccato senza problemi Muric, poi i giallorossi sprecano il raddoppio. Al 33′ gran palla di Dybala per Cristante che arriva al limite ma Muric esce sicuro. Al 40′ è Dybala a sfiorare la doppietta con una punizione dal limite che l’argentino calcia a giro colpendo solo l’esterno della rete.

Ad inizio ripresa Gasperini cambia qualcosa e inserisce Hermoso per Tsimikas e poi Dovbyk per Bailey che aveva finito le energie. Al 54′ Sassuolo di nuovo pericoloso con una conclusione in controbalzo in diagonale di Pinamonti, ma il tiro ad incrociare non prende lo specchio della porta. Al 58′ Dybala serve Celik in area ma il turco in corsa conclude con il destro troppo centrale e Muric respinge. Il tecnico giallorosso vuole più sprint e mette in campo Pellegrini e Soulè per Cristante e Dybala. Due minuto dopo al 68′ Roma vicinissima al raddoppio: scambio tra Dovbyk e Pellegrini che entra in area e prova lo scavetto davanti a Muric, supera il portiere ma colpisce il palo.

Al 76′ altra occasione per Wesley che entra in area e conclude con il mancino ma Muric devia in angolo. Nel finale è ancora il brasiliano l’arma in più e all’80’ Wesley mette un pallone morbido in mezzo dal fondo con Celik che prova la torsione di testa ma manda la palla alta sopra la traversa. All’83’ altro contropiede della Roma, con Dovbyk che aspetta l’arrivo di Wesley e lo serve, il brasiliano cerca di piazzarla ma manda sul fondo. Infine al 93′ ancora Pellegrini protagonista ma sul destro a giro dal limite Muric si stende e manda in angolo. Ma non c’è più tempo e la Roma può festeggiare la vittoria.