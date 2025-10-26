Ultime News

26 Ott 2025 Vanoli scintillante: 96-70
contro una Treviso in crisi
26 Ott 2025 Fiorenzuola, accoltella un 32enne
poi si dà fuoco e muore
26 Ott 2025 McConico guida la Juvi
alla vittoria in volata 91-89
26 Ott 2025 La compagnia QU.EM.
in scena con "Assenza"
26 Ott 2025 Al Museo Civico
conferenze sulle studiose d'arte
Nazionali

Serie A, oggi Lazio-Juventus – Diretta

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 26 ottobre, la Lazio ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico di Roma nell’ottava giornata del campionato italiano. I biancocelesti di Sarri sono reduci dal pareggio di Bergamo contro l’Atalanta, gara finita 0-0. I bianconeri di Tudor invece hanno perso a Madrid contro il Real in Champions League, 1-0 firmato Bellingham, e sono usciti sconfitti da Como 2-0 nell’ultimo turno di Serie A. 

Nella prossima giornata di campionato la Lazio volerà a Pisa, mentre la Juventus sfiderà allo Stadium l’Udinese. 

 

