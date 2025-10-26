Ultime News

26 Ott 2025 Silvestri: "Un'ottima partita,
ci teniamo stretto questo pareggio"
26 Ott 2025 Barbieri: "Bel gruppo e il mister
ci aiuta dentro e fuori dal campo"
26 Ott 2025 Nicola: "Grandissima prestazione
e ho visto lo spirito giusto"
25 Ott 2025 Vardy: "Il gol sotto la Curva Sud
mi ha mandato al settimo cielo"
25 Ott 2025 Le pagelle di Cremo-Atalanta:
voti alti, può fare meglio Sanabria
Nazionali

Terremoto in Irpinia, sindaco Montefredane: “Allestiti due punti accoglienza, in centro caduti calcinacci”

(Adnkronos) – “Abbiamo allestito due punti di accoglienza per la popolazione. Molti hanno paura e non vogliono rientrare a casa”. A dirlo all’Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, il comune della provincia di Avellino epicentro del terremoto di magnitudo 4 avvenuto stasera poco prima delle 22. Entrambi i punti di accoglienza sono stati attivati in collaborazione con la Protezione Civile Regionale e con la Misericordia. 

“Da una prima ispezione con le torce è stata riscontrata la caduta di calcinacci da alcuni edifici del centro storico e si vedono crepe. Ho diramato – spiega il sindaco – l’ordinanza per la chiusura delle scuole nella giornata di lunedì, per poter eseguire le verifiche sugli edifici”. 

