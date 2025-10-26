Ultime News

26 Ott 2025 Addio al sindacalista Franco Squerti
"Una vita spesa per la comunità"
26 Ott 2025 Screening Diabete e Nutrizione,
oltre 100 i partecipanti
26 Ott 2025 Festa del Torrone, anteprima
con l'Einaudi al CremonaPo
26 Ott 2025 Presentato il Coordinamento
Pace e disarmo a Castelleone
26 Ott 2025 La notte di Vardy: primo gol
di un campione senza tempo
Nazionali

Trump arriva in Malesia, il tour comincia con la ‘Donald dance’

(Adnkronos) – Donald Trump sbarca in Malesia e si presenta ballando. Il presidente degli Stati Uniti inizia il tour in Asia con la prima tappa e, dopo un lunghissimo viaggio partito da Washington, tocca terra in Malesia. 

 

All’accoglienza con danze tradizionali, Trump risponde con la sua caratteristica Trump dance che riscuote un enorme successo, a quanto pare, coinvolgendo anche il premier malese Anwar Ibrahim. 

