Ultime News

27 Ott 2025 Apertura macelleria islamica,
toni accesi in Consiglio Comunale
27 Ott 2025 Via Massarotti, Zanacchi:
“La corsia ciclabile è sicura”
27 Ott 2025 Stefano Rossi presidente Giovani
Imprenditori Confindustria Lombardia
27 Ott 2025 Giornata Giustizia Civile, studenti
del Torriani a lezione in tribunale
27 Ott 2025 Ultime asfaltature dell'anno
Si è iniziato con via Brescia
Video Pillole

10 anni di Poste Italiane in Borsa, l’azienda festeggia i risultati

MILANO (ITALPRESS) – Poste Italiane ha festeggiato a Piazza Affari i 10 anni dall’entrata in Borsa. In un decennio, la crescita media annua è stata del 15% del risultato operativo e del 14% del dividendo. Cento euro investiti al tempo si sono trasformati in 540 euro, fra dividendi e crescita del titolo. Presenti all’evento milanese, nella sede della Borsa Italiana, l’amministratore delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa, il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, l’Ad di Poste Italiane Matteo Del Fante e il Dg di Poste Italiane,

f03/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...