Cronaca

A Spazio Comune si parla
di Intelligenza Artificiale

Mercoledì 29 ottobre alle 17:30, presso Spazio Comune  in Piazza Antonio Stradivari 7, CremonaMichele Fogliazza, CEO di Aiperbox ed esperto di Intelligenza Artificiale, terrà un incontro dal titolo provocatorio “Apocalissi Artificiali”, evento di presentazione del corso sull’Intelligenza Artificiale che Auser Unipop Cremona ha inserito nel calendario 2025/2026.
Verrà proposta una riflessione critica sul divario tra la narrazione fantascientifica e la reale natura dell’AI contemporanea. “I pericoli immaginari sono più seducenti di quelli reali“, sottolinea Fogliazza, che durante l’incontro dimostrerà con un esperimento pratico come sia facile cadere nell’illusione di dialogare con un’intelligenza cosciente, quando in realtà si tratta solo di “una casella di testo che finge di pensare”.
L’incontro, aperto a tutti, rappresenta un’occasione per il pubblico generalista di confrontarsi con uno dei temi più dibattuti del nostro tempo, e servirà da introduzione ad un primo corso in cui saranno affrontati in modo chiaro e accessibile i principali aspetti dell’A.I.: dalle origini e i meccanismi di funzionamento, alle sue applicazioni nella vita quotidiana.

