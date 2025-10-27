Belve, Belen: “Sono manesca, De Martino ne ha prese più di tutti. L’amore vero? Borriello”

(Adnkronos) – Dalla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino al periodo complesso trascorso in clinica. Tra gli ospiti della prima puntata di ‘Belve’, in onda su Rai 2 domani martedì 28 ottobre, la showgirl argentina Belen Rodriguez.



Alle domande di Fagnani, Belen risponde con sincerità e autoironia. “Nella sua vita professionale ha avuto tutto quello che meritava?” chiede Fagnani. “Avrei meritato qualcosa in più”. “Cosa?” indaga Fagnani. “Che mi facessero parlare” risponde Belen. “Di recente ha detto ‘ho chiuso con gli uomini, divento lesbica’. È successo?” domanda la giornalista. “Ho avuto esperienze” rivela Belen. “E si è trovata bene?”. “Sì, però mi piace il manzo” assicura la conduttrice. “Qual è la sua trasgressione?” domanda poi Fagnani. Belen risponde misteriosa “Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro”.

Alle domande della giornalista, anche le più scomode, Belen risponde con sincerità. “Ha rivelato di aver passato un periodo complesso” chiede la giornalista. “Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi.. Sono finita in una clinica a curarmi”. Alla domanda di Fagnani se vi siano stati “abusi di sostanze”, Belen risponde: “No. Il problema lo avevo con le benzodiazepine, che comunque è una dipendenza. Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato”.

“Il suo difetto più sgradevole?” domanda ancora Fagnani. “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!” dice una divertita Belen e la conduttrice prova a stemperare: “Ma nessuno si è fatto male?”. Ma Belen insiste , in tono scherzoso: “Qualche graffio. In Argentina le cose si risolvono così!”.

Nello studio di Belve la conduttrice confida le ragioni della fine con Stefano De Martino: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la conosce bene e non prova stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico”, dice Belen che infine chiosa “Non c’è sofferenza. Ho perso stima, ma non c’è rabbia”.

“Quale è stato l’amore più importante della sua vita”domanda Fagnani. E Belen rivela: “Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo”. Fagnani le ricorda infine che a giugno aveva dichiarato di essere “single e casta”. “Ci sono novità?” chiede la giornalista con un sorriso. “Continuo a essere single” ma “abbiamo aggiornata il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stato a metà agosto”.