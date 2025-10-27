Cgil, 200 mila in piazza per “Democrazia al lavoro”





ROMA (ITALPRESS) – Più 200.000 persone hanno partecipato sabato 25 ottobre alla manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”, che si è tenuta in Piazza San Giovanni a Roma. L’evento è stato organizzato dalla CGIL.

Lavoratori, pensionati e giovani hanno riempito le strade per chiedere un’Italia fondata sulla dignità del lavoro e sulla partecipazione democratica.

