27 Ott 2025 Ultime asfaltature dell'anno
Si è iniziato con via Brescia
27 Ott 2025 Recupero ex Scac: niente commercio,
ora si pensa alla logistica
27 Ott 2025 Maratona per la Pace Cisl
A Milano 60 delegati Asse del Po
27 Ott 2025 Fiorenzuola, mistero sull'uomo
accoltellato: morto l'aggressore
27 Ott 2025 Guida sotto effetto di alcol,
denunciato 37enne
Cgil, 200 mila in piazza per “Democrazia al lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – Più 200.000 persone hanno partecipato sabato 25 ottobre alla manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”, che si è tenuta in Piazza San Giovanni a Roma. L’evento è stato organizzato dalla CGIL.
Lavoratori, pensionati e giovani hanno riempito le strade per chiedere un’Italia fondata sulla dignità del lavoro e sulla partecipazione democratica.
