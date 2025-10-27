



ROMA (ITALPRESS) – Cresce in Italia il mercato dei droni marini e subacquei. Nel 2024 il valore di questo comparto ha raggiunto infatti i 93,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 76,2 milioni del 2023, e toccherà i 217,6 milioni nel 2030, superando la stima di 203,9 milioni dello scorso anno. E’ quanto segnala una ricerca realizzata da PwC Strategy & Italy. Sempre in Italia, nel 2030 il mercato dei robot sottomarini arriverà ad un valore di 136,8 milioni, mentre i natanti di superficie senza equipaggio toccheranno gli 80,8 milioni. In particolare, nel nostro Paese il comparto della robotica marina per la Difesa ha raggiunto nel 2024 un valore stimato di 38,6 milioni, destinato a crescere in maniera importante, fino a raggiungere i 98,2 milioni nel 2030. In aumento anche le previsioni del mercato mondiale: nel 2030 toccherà infatti i 18,9 miliardi di euro.

