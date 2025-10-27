Del Piero-Bergomi, scontro in tv sull’Inter: “Rispetta il mio pensiero e non urlare”

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi negli studi di Sky Sport. Tra i due opinionisti è nato un forte diverbio durante il commento dell’ottava giornata di Serie A. Al centro del dibattito, il ruolo dell’Inter negli ultimi anni e la forza dei nerazzurri nel campionato in corso.

Tutto è cominciato da una frase di Del Piero: “Mi dispiace Beppe ma l’Inter è la più forte da 4 anni. Non è la più brava, casomai i più bravi sono quelli che le arrivano davanti”. Immediata la replica di Bergomi: “E come mai non vince mai uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da 4 anni dico che l’Inter non è la più forte e infatti i risultati dicono che ho ragione io”.

Del Piero visibilmente infastidito ha ribattuto: “Non sto urlando, ho detto che sono i più forti da 4 anni. Se non sei d’accordo va bene. Ma chi è che da anni è sempre in corsa per vincere? L’Inter. Quindi è la più forte. Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. I giocatori dell’Inter sono nettamente più forti di Napoli, Milan e Juve”.

Bergomi ha però rilanciato: “Infatti l’Inter è stata brava non forte. Facendo mercato a zero da 4 anni, scoprendo giocatori, facendoli giocare in modo diverso. Per quello è stata brava, quella è la bravura. All’Inter servono un difensore veloce, un centrocampista fisico e una punta da uno contro uno”.

Nessuno dei due ha ceduto. Del Piero ha insistito: “Rispetto alle altre italiane è molto più forte”. Bergomi: “Perché il Napoli che ha di meno dell’Inter? E il Milan?”. A chiedere il confronto l’ex capitano della Juventus: “Vabbè dai manda le immagini del rigore che è meglio”.