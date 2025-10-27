Filippo Magnini: “Mia moglie Giorgia gelosa? Ecco perché non era a Ballando”

(Adnkronos) –

Filippo Magnini ospite oggi a ‘La volta buona’ ha rotto il silenzio sulle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni riguardo all’assenza della moglie Giorgia Palmas a Ballando con le stelle nella puntata di sabato 25 ottobre.

Negli ultimi giorni si era diffusa la voce che l’ex velina fosse gelosa del rapporto tra Magnini e la partner di ballo, Alessandra Tripoli. Un’ipotesi alimentata anche dai commenti della giuria, che aveva elogiato la loro ultima esibizione, una delle più apprezzate della serata, ma aveva sottolineato anche la ‘freddezza’ dell’ex nuotatore, giudicato poco sciolto e poco partecipe nella performance. Guillermo Mariotto in particolare aveva ironizzato: “Se c’è Giorgia in studio, Filippo non si scioglie”.

Oggi, nel salotto di Caterina Balivo, l’ex nuotatore ha chiarito la situazione: “Non è così, non ci conoscono. Noi ci amiamo alla follia. Dipende da me, sono io che non sono capace a esternare i miei sentimenti in un contesto che non mi è familiare”, ha spiegato. La moglie Giorgia non era presente in studio perché era a casa con la figlia Mia: “Giorgia ha cercato di tenerla sveglia e si è addormentata poco prima della nostra esibizione”.

Poi, un simpatico aneddoto: “Mia figlia mi ha scambiato per Simone Di Pasquale… era convinta che ballassi con la Signora Coriandoli!”