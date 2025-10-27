Ultime News

27 Ott 2025 Ultime asfaltature dell'anno
Si è iniziato con via Brescia
27 Ott 2025 Recupero ex Scac: niente commercio,
ora si pensa alla logistica
27 Ott 2025 Maratona per la Pace Cisl
A Milano 60 delegati Asse del Po
27 Ott 2025 Fiorenzuola, mistero sull'uomo
accoltellato: morto l'aggressore
27 Ott 2025 Guida sotto effetto di alcol,
denunciato 37enne
Cronaca

Fiorenzuola, mistero sull'uomo
accoltellato: morto l'aggressore

Il luogo dell'accoltellamento

Si trova ricoverato all’Ospedale di Parma in gravissime condizioni il 32 enne lombardo accoltellato su una panchina a Fiorenzuola d’Arda domenica pomeriggio:  A.M. queste le sue iniziali  sarebbe stato aggredito da un cittadino ucraino, operaio,  di 37 anni, che si è tolto la vita dopo la fuga in auto, dando fuoco alla vettura. L’ucraino era l’ex della fidanzata del 32enne, una donna ucraina di 31 anni. 

Mistero però attorno alla figura del 32 enne, in prognosi riservata: l’uomo aveva detto a tutti di essere un militare dell’Aeronautica, elemento (come si legge sul Corriere della Sera)  non confermata dalle verifiche dei carabinieri e dell’Esercito.

Alcuni residenti del paese lo vedevano effettivamente sempre con una tuta mimetica e anfibi. L’accoltellamento si è consumato su una panchina ed è rimasto in una pozza di sangue riverso sulla panchina, con il suo borsone mimetico per terra.

 

