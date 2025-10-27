Si trova ricoverato all’Ospedale di Parma in gravissime condizioni il 32 enne lombardo accoltellato su una panchina a Fiorenzuola d’Arda domenica pomeriggio: A.M. queste le sue iniziali sarebbe stato aggredito da un cittadino ucraino, operaio, di 37 anni, che si è tolto la vita dopo la fuga in auto, dando fuoco alla vettura. L’ucraino era l’ex della fidanzata del 32enne, una donna ucraina di 31 anni.

Mistero però attorno alla figura del 32 enne, in prognosi riservata: l’uomo aveva detto a tutti di essere un militare dell’Aeronautica, elemento (come si legge sul Corriere della Sera) non confermata dalle verifiche dei carabinieri e dell’Esercito.

Alcuni residenti del paese lo vedevano effettivamente sempre con una tuta mimetica e anfibi. L’accoltellamento si è consumato su una panchina ed è rimasto in una pozza di sangue riverso sulla panchina, con il suo borsone mimetico per terra.

