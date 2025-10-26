Un uomo di 32 anni si trova in condizioni disperate dopo essere stato accoltellato su una panchina a Fiorenzuola domenica pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito con 10 coltellate dall’ex compagno della sua fidanzata, un cittadino ucraino, per gelosia.

L’aggressore – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si è poi dato alla fuga a bordo di un’auto, andando verso Alseno dove ha dato fuoco al suo veicolo e si è tolto la vita: l’uomo è stato trovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo.

Il 32enne, nato a Saronno e residente a Turate (Como), avrebbe riportato ferite al collo e all’addome: immediato l’intervento dei sanitari. Si trova ricoverato all’Ospedale Maggiore di Parma.

