Ultime News

27 Ott 2025 Guida sotto effetto di alcol,
denunciato 37enne
27 Ott 2025 Rissa a Soncino, cinque giovani
colpiti da Daspo Willy
27 Ott 2025 Fuga rocambolesca dopo furto delle
offerte in chiesa: arrestato 27enne
27 Ott 2025 Sergej Krylov e Fazil Say, duo
di virtuosi per StradivariFestival
27 Ott 2025 “Risparmiare energia per guardare
al futuro”: il 28 ottobre allo Zaist
Nazionali

Grande Fratello, stasera 27 ottobre: torna Sonia Bruganelli come ospite

(Adnkronos) – Stasera, lunedì 27 ottobre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello’, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e anche, questa settimana, ospite d’eccezione Sonia Bruganelli. 

 

Dopo le rivelazioni fatte nei giorni scorsi alla Ventura, Valentina – la compagna di Domenico – torna nella Casa per un duro confronto con Benedetta e con lo stesso Domenico. Questa sera si approfondirà la storia di Donatella: dietro la sua simpatia e la sua apparente leggerezza, si nasconde un passato doloroso e difficile con cui ha fatto i conti tutta la vita. Per lei una dolce sorpresa: potrà incontrare la madre. 

 

Riflettori puntati sul rapporto tra Omer e Rasha, tra loro sta nascendo una complicità speciale? Spazio poi al televoto. Chi tra Matteo, Benedetta e Rasha dovrà lasciare definitivamente il gioco? Appuntamento per scoprirlo stasera alle 21.30 su Canale 5.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...