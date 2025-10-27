Ultime News

26 Ott 2025 Vanoli scintillante: 96-79
contro una Treviso in crisi
26 Ott 2025 Fiorenzuola, accoltella un 32enne
poi si dà fuoco e muore
26 Ott 2025 McConico guida la Juvi
alla vittoria in volata 91-89
26 Ott 2025 La compagnia QU.EM.
in scena con "Assenza"
26 Ott 2025 Al Museo Civico
conferenze sulle studiose d'arte
Nazionali

Lazio-Juve, all’Olimpico lo striscione in ricordo di Silvia Signorelli

(Adnkronos) – All’Olimpico per Lazio-Juve lo striscione in ricordo della Silvia Signorelli. La storica pr di vip e personaggi dello spettacolo è morta sabato scorso a 61 anni a Roma, dopo aver combattuto per anni, coraggiosamente contro la malattia. Storico ufficio stampa di alcuni tra i maggiori teatri della Capitale (Brancaccio, Sala Umberto), era alla guida della Sisi Comunication.  

