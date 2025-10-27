Ultime News

27 Ott 2025 L'arte di Gorgio Mori: retrospettiva
all'Adafa a un anno dalla scomparsa
27 Ott 2025 Around the Blue: il velista
Giovanni Soldini al Politecnico
27 Ott 2025 Bagnara-Battaglione, il Comitato
di quartiere si presenta
26 Ott 2025 Vanoli scintillante: 96-79
contro una Treviso in crisi
26 Ott 2025 Fiorenzuola, accoltella un 32enne
poi si dà fuoco e muore
Nazionali

Lituania ha chiuso la frontiera con la Bielorussia

(Adnkronos) – La Lituania ha chiuso il suo confine con la Bielorussia a tempo indeterminato dopo che alcuni palloni aerostatici hanno violato lo spazio aereo lituano per la terza notte consecutiva. Lo ha annunciato il Centro nazionale di gestione delle crisi della Lituania affermando che i valichi di frontiera con la Bielorussia sono stati chiusi “per un periodo indefinito”. La Lituania condivide un confine di 680 chilometri con la Bielorussia. 

